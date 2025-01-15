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توقعات بتسارع وتيرة نمو صافى الأصول الأجنبية بعد التراجع فى نوفمبر

1/15/2025 8:56:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع محللون أن يكون تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال نوفمبر الماضى مؤقتًا، وأن يتجه للارتفاع مُجددًا فى قراءات ديسمبر الماضى ويناير الجارى، مع عودة الأجانب لأدوات الدين المحلية، وتدفقات السيولة الدولارية المرتقب دخولها إلى مصر .

وقالت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى بشركة سى آى كابيتال، إن صافى الأصول الأجنبية سيرتفع خلال ديسمبر ويناير، مدفوعة بصرف شريحة قرض صندوق النقد البالغة 1.2 مليار دولار والحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من بنوك إماراتية.

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وأظهرت بيانات البنك المركزى، انخفاض فائض صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى خلال نوفمبر الماضى بنحو 3.25 مليار دولار ليصل إلى 5.96 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار فى أكتوبر، نتيجة اتساع العجز فى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار، ما حد من أثر ارتفاع الفائض لدى البنك المركزى، بينما ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 1.17 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار مقابل 10.63 مليار دولار في أكتوبر.

وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر ستحصل على الدفعة الرابعة من برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار خلال يناير الجارى، بعد موافقة صندوق النقد عليها.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال ديسمبر الماضى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبى الوطنى كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبى الوطنى وآخرون.

منير: العمل على تقليص عجز الحساب الجارى يضمن استدامة نمو الأصول

وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة“اتش سى”، إن الحفاظ على استدامة تحقيق صافى أصول أجنبية لدى القطاع المصرفى يتطلب وجود فائض فى الحساب الجارى حتى لا تُستنزف السيولة الدولارية التى تدخل البلاد، لأن وجود عجز بالحساب الجارى يًقلص فائض الأصول أو يحولها لالتزامات.

وأضافت منير أن العجز فى الحساب الجارى إجمالًا سيكون له أثر سلبى، لذلك يجب التركيز على تحويله إلى فائض وهى مسألة تحتاج إلى وقت خاصة أنها تتطلب التركيز على التحول إلى فائض فى الميزان التجارى.

وخلال الفترة الماضية بدت بوادر للتحسن، مثل ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولكن تراجع إيرادات قناة السويس وعجز الميزان التجارى حدا من التحسن.

وفى الربع الأول من العام المالى الحالى اتسع عجز الحساب الجارى إلى نحو 5.9 مليار دولار، بنمو 59.3% عن العجز فى الربع الأخير من العام المالى 2023-2024، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط.

وكشفت البيانات ارتفاع واردات السلع والخدمات إلى 27.5 مليار دولار مقابل 23.1 مليار دولار، فى حين ارتفعت الصادرات بوتيرة أقل لتصل إلى 17.5 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار.

شفيع: دخول مستثمرين أجانب استراتيجيين فى برامج الطروحات يضمن جذب سيولة دولارية

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن برنامج الطروحات المستهدف تنفيذه من قبل الحكومة، قد يساهم فى توفير سيولة دولارية قوية حال دخول مستثمرين استراتيجيين، خاصة بالنسبة لمناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر والتى يجرى التفاوض بشأنها مع صناديق استثمار عربية، ما سيكون له أثر إيجابى على صافى الأصول الأجنبية.

وأعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زيادة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وسيجرى الإعلان عن تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة الأربع والجدول الزمنى لها خلال أيام، فضلًا عن وجود مفاوضات حول طرح المناطق فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر وسيتم الإعلان عنها تباعًا.

عجز صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى ينخفض لأدنى مستوى فى عامين

وأضاف شفيع أن عدم التوصل لاتفاقات مناسبة مع مستثمرين أجانب بشأن الطروحات، واللجوء للطرح فى البورصة قد لا يجذب السيولة الدولارية التى تساهم فى تعزيز نمو صافى الأصول الأجنبية.

وأشار إلى أن تراجع صافى الأصول الأجنبية بوتيرة سريعة خلال نوفمبر الماضى، تأثر بعوامل عدة مثل سداد أقساط الديون الخارجية، وتلبية احتياجات الواردات، وانخفاض إيرادات قناة السويس بالإضافة إلى تخارج الأجانب من أدوات الدين المحلية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن إيرادات قناة السويس خسرت نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضى بسبب التوترات الجيوسياسية التى أثرت سلبًا على حركة الملاحة عبر القناة، فيما سددت مصر نحو 38 مليار دولار التزامات خلال العام الماضى، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

2.2 مليار دولار صافى مشتريات الأجانب فى أدوات الدين المحلية خلال ديسمبر

ورغم مبيعات العرب والأجانب فى أدوات الدين خلال نوفمبر الماضى البالغة نحو 450 مليون دولار، إلا أنها سُرعان ما تحولت إلى صافى مشتريات بنحو 2.25 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.

ومع تعافى الإقبال على الدين المحلى من قبل الأجانب الذى بدأ أواخر الشهر الماضى، واصلت عوائد الدين الحكومى تراجعها لتفقد أذون الخزانة بين 3% و4% لمختلف الآجال منذ الأسبوع الأخير في ديسمبر.

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