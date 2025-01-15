سعر الدولار مقابل الجنيه يستمر فى التراجع بختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News) خسر سعر الدولار مقابل الجنيه، نحو قرشين، بختام التعاملات الرسمية فى البنوك المصرية، اليوم الإثني
. سعر الدولار فى البنوك المصرية
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى.
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وسجل ثانى أعلى سعر 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، فى ميد بنك، وبنك البركة.
وسجل متوسط السعر 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد. ترقب لأول قرار بشأن أسعار الفائدة فى 2025
ومع بداية العام الجديد، ينتظر الشارع المصرى قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، خلال شهر فبراير القادم، بعد استمرار تراجع معدل التضخم فى مصر خلال ديسمبر الماضى.
وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.
كما توقع أن يسجل التضخم حوالى 26% فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
وذكر أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من 2026.
وقرر تمديد الأفق الزمنى للوصول لمستهدفات التضخم لعامين، حيث يستهدف تراجع التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، و5% بنهاية عام 2028.
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