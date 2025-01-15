سعر الدولار مقابل الجنيه يستمر فى التراجع بختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) خسر سعر الدولار مقابل الجنيه، نحو قرشين، بختام التعاملات الرسمية فى البنوك المصرية،

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية فى البنوك المصرية 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع، فى مصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك الأهلى الكويتى.

موضوعات“التجارى الدولى” ينهى إصدار سندات توريق لـ”جى بى للتأجير التمويل” بـ1.8 مليار جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء “ABC” يمنح“إروغلو جارمنت” التركية تمويلًا بقيمة 18 مليون دولار

وسجل ثانى أعلى سعر 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس، والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، فى ميد بنك، وبنك البركة.

وسجل متوسط السعر 50.46 جنيه للشراء، و50.56 جنيه للبيع، فى عدة بنوك منها، البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد.

ومع بداية العام الجديد، ينتظر الشارع المصرى قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، خلال شهر فبراير القادم، بعد استمرار تراجع معدل التضخم فى مصر خلال ديسمبر الماضى.

وكان البنك المركزى المصرى قد أبقى على أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالى، بآخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2024، لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بعد رفعها فى فبراير 2%، ومارس 6%.

كما توقع أن يسجل التضخم حوالى 26% فى الربع الرابع من عام 2024 فى المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

وذكر أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثانى من 2026.

وقرر تمديد الأفق الزمنى للوصول لمستهدفات التضخم لعامين، حيث يستهدف تراجع التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، و5% بنهاية عام 2028.