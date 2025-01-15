الطاقة الدولية تخفض توقعات فائض النفط في 2025 بسبب مخاطر الإمدادات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تواجه أسواق النفط العالمية فائضاً أقل من المتوقع هذا العام بسبب زيادة الطلب، وظهور مخاطر جديدة على الإمدادات، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية.

قالت الوكالة، التي تعمل كجهة استشارية للاقتصادات الكبرى، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن المخزونات العالمية ستزيد بمقدار 725 ألف برميل يومياً في عام 2025 فقط، بدلاً من 950 ألف برميل يومياً المتوقعة سابقاً. كما رفعت بشكل طفيف تقديراتها لاستهلاك النفط العالمي لعامي 2024 و2025.

موضوعاتأوبك تُثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 المركزي الإندونيسي يُخفض الفائدة على غير المتوقع خشية تباطؤ النمو الاقتصادي نمو أرباح ويلز فارجو بنحو 47% في نهاية 2024

وأضافت الوكالة الواقع مقرها في باريس:“ساد الطقس البارد بشكل ملحوظ خلال ديسمبر في كندا والمناطق الشمالية والوسطى من الولايات المتحدة، كما ارتفعت الأسعار مع تحسب المتداولين لوجود مخاطر متعددة على الإمدادات”.

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