الطاقة الدولية تخفض توقعات فائض النفط في 2025 بسبب مخاطر الإمدادات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تواجه أسواق النفط العالمية فائضاً أقل من المتوقع هذا العام بسبب زيادة الطلب، وظهور مخاطر جديدة على الإمدادات، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية.
قالت الوكالة، التي تعمل كجهة استشارية للاقتصادات الكبرى، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، إن المخزونات العالمية ستزيد بمقدار 725 ألف برميل يومياً في عام 2025 فقط، بدلاً من 950 ألف برميل يومياً المتوقعة سابقاً. كما رفعت بشكل طفيف تقديراتها لاستهلاك النفط العالمي لعامي 2024 و2025.
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وأضافت الوكالة الواقع مقرها في باريس:“ساد الطقس البارد بشكل ملحوظ خلال ديسمبر في كندا والمناطق الشمالية والوسطى من الولايات المتحدة، كما ارتفعت الأسعار مع تحسب المتداولين لوجود مخاطر متعددة على الإمدادات”.
المصدر:
MENAFN15012025000202011048ID1109093602
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