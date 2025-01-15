أحمد عز يتظلم ضد استبعاده من التصويت على قرار شطب أسهم حديد عز

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقدم أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، بتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة.

ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز.

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وأوضحت الرقابة المالية، أنه تقرر تحديد يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري للنظر في التظلم.

وقررت شركة“حديد عز”، تحديد سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة“BDO”.

وتقرر أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء أسهم شهادات الإيداع بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.

كشقت شركة“حديد عز”، عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة بواسطة شركة“BDO كيز للاستشارات المالية” عن الأوراق المالية.

وانتهت الدراسة إلى أن القيمة العادلة لسهم حديد عز 138.15 جنيه، وذلك باستخدام المتوسط المرجح لمنهجي الدخل والسوق.

وقالت شركة“حديد عز”، إنها اختارت أساس تحديد سعر السهم في حالة الشطب كأعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخ الشركة لتحديد سعر الشطب، حيث أن سعر الشطب الموصى به 120 جنيه للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 بـ 156% و35% على التوالي.

كما أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من 2015 وحتى 2023، وبـ 33% عن متوسط عام 2024 وحده.

وأشارت الشركة، أن أحدث التقييمات التي صدرت من إدارة البحوث التابعة لأكبر بنوك الاستثمار المصرية منذ سبتمبر وحتى يناير 2025، تتراوح فيها تقدير السعر العادل في الحالة الأساسية بين 115 جنيه و120.21 جنيه، وهو ذات نطاق سعر الشطب الموصى به، وذلك رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية والصناعية والمالية وتعدد أساليب التقييم.

وأكدت الشركة أنها لا تخطط لبيع أي حصة من أسهمها لمستثمرين عرب أو أجانب، وكذلك عدم تلقيها استفسارات أو عروض من مستثمرين مصريين أو غير مصريين لشراء حصة من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، أن لديها حصة سوقية هامة من حديد التسليح في السوق المصري في حدود الـ 40%، ورغم زيادة المنافسة من المصانع المصرية الأخرى التي بدأت في الاستثمار في التكامل الرأسي، إلا أن النمو المتوقع في السوق على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجارية، سيمكن الشركة من المحافظة على مستوى المبيعات الحالي.

ولفتت الشركة إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية تفوق استيعاب السوق بأكثر من الضعف، لذلك سيظل التنافس قوياً لفترة قادمة، كما أنه في حالة زيادة طاقات إنتاج الصلب، فسيكون هناك أثر عكسي ملموس، نظرًا لأن الزيادة التدريجية في الاستهلاك ستحتاج لما لا يقل عن 10 سنوات، لتصل إلى الطاقات الإنتاجية المتوفرة بالفعل.

وذكرت الشركة أن أهم ما يهدد صادراتها هو اتساع نطاق الحروب التجارية، والقيود المفروضة في دول العالم أمام واردات الصلب بالذات، بما فيها فرض رسوم حمائية (safeguard measures)، وزيادة الرسوم الجمركية، وتحديد حصص تصديرية، ودعاوى الإغراق، حيث اتجهت أغلب دول العالم لتطبيق إجراءات تجارية لحماية صناعة الصلب المحلية بها، بينما لم يبدأ ذلك بشكل فعال في مصر حتى الآن.

وأشارت أنه نتيجة لذلك يتعرض السوق المحلي لاختراق بمنتجات الصلب المسطح ومربعات الصلب (البيليت) المستوردة، من دول عديدة تبحث عن منفذ لصادراتها، وتتحمل شركات الحديد والصلب الوطنية وعلى رأسها حديد عز هذه المنافسة السعرية غير العادلة.

وأوضحت الشركة أنه سيكون من الصعب عليها تصريف إنتاجها من الصلب المسطح، إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق نتيجة للتحقيقات الجارية في هذا الشأن، وستضطر الشركة إلى تخفيض الإنتاج أو إيقاف أحد المصانع، في تكرار لما حدث نتيجة للحروب التجارية من 2017 إلى 2020، حيث تم توقيف إنتاج الصلب المسطح في السويس لمدة 24 شهر خلال هذه السنوات الأربع.

وتتعرض الشركة لمخاطر تقلبات سعر الصرف حيث يؤدي ذلك إلى تأثر ربحية الشركة سلبًا بخسائر العملة.