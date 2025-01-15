بايونيرز بروبرتيز تقرر شراء 10 ملايين سهم خزينة لدعم سعر السهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 10 مليون سهم
تمثل 0.95% من أسهم الشركة.
وأوضحت الشركة، أنها ستمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مرجعة القرار إلى أن السعر الحالي بالبورصة لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة.
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وتضاعفت أرباح شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، بنسبة 517% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.47 مليار جنيه، مقارنة بربح 238.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 3.92 مليار جنيه، مقابل 4.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2023.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، مشروع نظام الإثابة والتحفيز ونماذج عقود تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه.
وصدقت العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وقررت العمومية ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام وناتج عملية التقسيم إلى الأرباح/الحسائر المتراكمة.
وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروعها الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.
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