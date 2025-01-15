بايونيرز بروبرتيز تقرر شراء 10 ملايين سهم خزينة لدعم سعر السهم

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح بحد أقصى 10 تمثل 0.95% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة، أنها ستمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، مرجعة القرار إلى أن السعر الحالي بالبورصة لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة.

موضوعاتعمومية“الدولية للمحاصيل” تُقر مضاعفة رأسمالها عبر أسهم مجانية “جدوى” تعتمد شراء 10 ملايين سهم خزينة لدعم سعر السهم “التجارى الدولى” ينهى إصدار سندات توريق لـ”جى بى للتأجير التمويل” بـ1.8 مليار جنيه

وتضاعفت أرباح شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، بنسبة 517% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.47 مليار جنيه، مقارنة بربح 238.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 3.92 مليار جنيه، مقابل 4.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2023.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، مشروع نظام الإثابة والتحفيز ونماذج عقود تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه.

وصدقت العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت العمومية ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام وناتج عملية التقسيم إلى الأرباح/الحسائر المتراكمة.

وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروعها الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.