المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قضت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم الأربعاء بتبرئة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء في أحدث قضايا الفساد ضدها، مما يمهد الطريق أمامها للترشح في الانتخابات المقبلة.وكانت ضياء قد سافرت مطلع هذا الشهر إلى لندن لتلقى العلاج الطبي، عقب تبرئتها من قضية فساد أخرى تم رفعها ضدها أثناء حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تم عزلها في أغسطس الماضي في انتفاضة أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.



وألغت هيئة الاستئناف المؤلفة من خمسة أعضاء بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء حكما أصدرته محكمة خلال عام 2018 بحبس ضياء لمدة عشرة أعوام على خلفية اتهامها باختلاس تبرعات بقيمة 250 ألف دولار، كانت مخصصة لصندوق لليتامى، تم تأسيسه عندما أصبحت ضياء رئيسة وزراء خلال عام 1991.



وقال محامو ضياء إن الحكم يعني أن ضياء ستكون مؤهلة لخوض الانتخابات المقبلة التي تقول الحكومة المؤقتة إنه سيتم إجراؤها إما خلال ديسمبر المقبل أو خلال النصف الأول من عام 2026.

RT