المحكمة العليا في بنغلاديش تبرئ رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قضت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم الأربعاء بتبرئة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء في أحدث قضايا الفساد ضدها، مما يمهد الطريق أمامها للترشح في الانتخابات المقبلة.
وكانت ضياء قد سافرت مطلع هذا الشهر إلى لندن لتلقى العلاج الطبي، عقب تبرئتها من قضية فساد أخرى تم رفعها ضدها أثناء حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي تم عزلها في أغسطس الماضي في انتفاضة أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.
وألغت هيئة الاستئناف المؤلفة من خمسة أعضاء بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء حكما أصدرته محكمة خلال عام 2018 بحبس ضياء لمدة عشرة أعوام على خلفية اتهامها باختلاس تبرعات بقيمة 250 ألف دولار، كانت مخصصة لصندوق لليتامى، تم تأسيسه عندما أصبحت ضياء رئيسة وزراء خلال عام 1991.
وقال محامو ضياء إن الحكم يعني أن ضياء ستكون مؤهلة لخوض الانتخابات المقبلة التي تقول الحكومة المؤقتة إنه سيتم إجراؤها إما خلال ديسمبر المقبل أو خلال النصف الأول من عام 2026.
RT
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