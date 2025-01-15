ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوعز رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويده بكشوفات تفصيلية تشمل السيارات الحكومية المستخدمة، المسميات الوظيفية لمستخدميها، وتكلفتها السنوية.
كما وجه رئيس الوزراء كتابًا إلى الوزارات، الدوائر الرسمية، المؤسسات والهيئات العامة، الجامعات
الرسمية، البلديات، أمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، بتقديم هذه الكشوفات خلال أسبوعين.
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