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ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

1/15/2025 8:13:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويده بكشوفات تفصيلية تشمل السيارات الحكومية المستخدمة، المسميات الوظيفية لمستخدميها، وتكلفتها السنوية.
كما وجه رئيس الوزراء كتابًا إلى الوزارات، الدوائر الرسمية، المؤسسات والهيئات العامة، الجامعات الرسمية، البلديات، أمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، بتقديم هذه الكشوفات خلال أسبوعين.

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