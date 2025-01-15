مستشارو ترامب يضعون جدولا جديدا لتسوية الأزمة الأوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مستشارو الرئيس المنتخب دونالد بأن حل الأزمة الأوكرانية سيستغرق شهورا وربما فترة أطول من ذلك، ما يمثل اختبارا حقيقيا لأكبر وعوده في السياسة الخارجية.جاء ذلك وفقا لتقرير أعده غرام سلاتيري لوكالة "رويترز"، جاء فيه أن اثنين من مساعدي ترامب، ناقشا الصراع الأوكراني مع الرئيس المنتخب، قالوا لـ "رويترز" إنهما يتطلعان إلى جدول زمني من أشهر لحل الصراع، ووصفا وعود "اليوم الواحد" بأنها مزيج من "التهويل الانتخابي" و"عدم تقدير صعوبة حل الصراع والوقت الذي يستغرقه تعيين إدارة جديدة".وتتوافق هذه التقييمات، وفقا لـ "رويترز" مع تصريحات المبعوث الجديد لترامب إلى روسيا وأوكرانيا الفريق المتقاعد كيث كيلوغ، الذي قال، في مقابلة له مع "فوكس نيوز" الأسبوع الماضي، إنه يرغب في التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني "في غضون 100 يوم"، وهو ما يتجاوز بكثير الجدول الزمني الأصلي للرئيس المنتخب. مع ذلك، قال السفير الأمريكي السابق لأوكرانيا جون هيربست، والذي يعمل الآن في مركز أبحاث المجلس الأطلسي في واشنطن، إن حتى الموعد النهائي الذي اقترحه كيلوغ كان "متفائلا للغاية".



ويتابع هيربست: "ولكي ينجح هذا، يتعين على ترامب إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التعنت له جانب سلبي" على حد تعبيره.



وكان ترامب، في الفترة التي سبقت فوزه في الانتخابات، قد أعلن عشرات المرات أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا "في أول يوم له في منصبه" إن لم يكن قبل ذلك.

RT