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الاحتلال يحول دفء المنازل في كفر الديك إلى كومة خراب

1/15/2025 8:13:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-غادرت الطالبة يمامة مزيد (17 عامًا) منزلها في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، كالمعتاد، لكن فور عودتها من مدرستها وجدت كارثة قد حلت في منزل العائلة.
صباح ذلك اليوم، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال معززة بالجرافات، المنطقة الغربية من البلدة المسماة "الشعاب"، وحاصرت منزلي الشقيقين معتز وطارق طلب مزيد، وأجبرتهما على إخلائهما تمهيدًا لهدمهما.
هذا الهدم هو الأول في عام 2025 في بلدة كفر الديك، وفي العام الماضي هدم الاحتلال 3 منازل، و7 غرف زراعية، وأخطر نحو 70 منزلًا بوقف العمل والبناء.
يأخذ الهدم أبعادًا مألوفة لدى الفلسطينيين في حال كان لديهم علم مسبق بأمره، لكن بالنسبة إلى عائلة "مزيد" لم يخبرها أحد بذلك من قبل، ما شكل صدمة كبرى.
حاصر الاحتلال المنزلين، وأمهل العائلتين عشرة دقائق كي تخرجا منهما، محددًا ما يمكنهما إخراجه معهما بقوله: نقود، مصاغ ذهبي، أوراق رسمية فقط!.
ورغم المناشدات المتكررة ومحاولات تأجيل القرار، فإن الاحتلال أصر على تنفيذ قراره، وخلال ساعتين فقط، بات المنزلان أكوامًا من الركام.
فوق هذه الأكوام تتجسد مآسي طالبة الثانوية العامة يمامة معتز مزيد بعد أن رتبت أوراقها وكتبها المدرسية في غرفتها، وحرصت عليها طوال أيام عدة، لكنها عادت من مدرستها لتجدها تحت الركام.
تقول والدتها آيات مزيد لـ"وفا": فور اقتحام قوات الاحتلال المنزل، حاولت جاهدة أن ألملم ما أستطيع من كتب ودفاتر، فهو أكثر شيء مهم بالنسبة إلي في هذه اللحظات، كونها لم تعد من مدرستها بعد، فيما تلازمني مجندتان في كل خطوة أخطوها داخل منزلي! وتصورانني وتمنعانني من جمع الأوراق.
عاشت الأم حالة من الصراع الداخلي حول كيفية إنقاذ ما تبقى من تفاصيل عائلتها، وكيف ستخبر أطفالها الذين ذهبوا إلى مدارسهم صباحًا بأنهم لن يجدوا مكانًا يؤويهم بعد اليوم.
تقول مزيد، بعد مرور عدة أيام على الهدم، ما زال أحد أبنائي يحتفظ بمفتاح غرفته، فهو الشيء الوحيد الذي استطاع أن يجده، وهو ما يُذكّره بتفاصيلها الصغيرة التي عاشها داخلها.
خبيرة تنمية الموارد البشرية الدكتورة أماني ياسين قالت لـ"وفا": إن تأثير تدمير المنازل في أفراد الأسرة، قد يظهر لحظة الحدث نفسه أو على المدى البعيد، فهذه الأحداث التي تفرضها الحروب وسياسات الاحتلال على الأفراد وما ينتج عنها من تشرد وفقدان الأمان، تُعد من أقسى أشكال العنف على الإنسان.
وأضافت: تؤثر هذه الأحداث بالدرجة الأولى في الأطفال وقد تجعلهم عرضة للاضطرابات النفسية، وذلك بسبب اعتمادهم على الآخرين، لذلك في الحالة الفلسطينية نجد أن الأب والأم بعد فقدانهما منزلهما يحاولان تخفيف وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي تقع على أطفالهما.
وأوضحت ياسين: خلال فترة الثانوية العامة تصبح غرفة الفرد مكانه المخصص لجمع الأوراق والكتب وما يحتاج إليه خلال دراسته، إذ تعتبر هذه الفترة جسر العبور لمرحلة جديدة في حياته، فإذا فقد الطالب هذه البيئة التعليمية بشكل مفاجئ فهذا من شأنه أن يؤثر في تحصيله العلمي ويزيد ضغوطاته النفسية.
ضاعف الاحتلال وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في محافظة سلفيت، حيث نفذ خلال الشهر الماضي، 9 عمليات هدم في دير بلوط وكفر الديك وفرخة، بحسب معطيات صادرة عن محافظة سلفيت.
وفي هذا الإطار، يقول محافظ سلفيت مصطفى طقاطقة، إن الاحتلال يحاول خلق بيئة طاردة للسكان في المحافظة، عبر سلسلة من الإجراءات والسياسات التي يتبعها، والمتمثلة في زيادة التوسع الاستعماري، والضغط على المزارعين بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتسريب المياه العادمة، وهدم المنازل بحجة أنها تقع في مناطق "ج"، التي تبلغ نسبتها ما يقارب 70% من أراضي محافظة سلفيت.
وتابع: يحاول الاحتلال أن يفاقم معاناة الفلسطينيين بهدم منازلهم، ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية والمؤسسات الحقوقية، وفي ظل استمرار الاحتلال في هذه الاعتداءات أصبح علينا جميعًا، وعلى كل الجهات الفاعلة في المؤسسات الفلسطينية أن نضع إستراتيجيات أكثر فعالية لتقويض هذه الممارسات ووضع المعيقات أمامها، والتعامل بكل حزم مع ملفات تسريب الأراضي، وتنفيذ الإجراءات على أرض الواقع مع الجهات المختصة.
وبين: سنحاول بكل إمكانياتنا أن نطور المشاريع التنموية والتطويرية للنهوض بواقع محافظة سلفيت على الأصعدة كافة، وأن نعزز صمود الفلسطيني ونجلب مستثمرين لتطوير مصالحهم الاقتصادية، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات: الخليل بـ180 إخطارًا، وأريحا والأغوار بـ140، ثم بيت لحم بـ126، حيث تخللها إصدار 20 إخطارًا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.
كما نفذ الاحتلال خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هُدم خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصًا، منهم 2320 طفلًا وطفلة.
وتركزت عمليات الهدم في محافظات: القدس بـ190 عملية هدم، ثم الخليل بـ172، وبيت لحم بـ68.
وفا



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