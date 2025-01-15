شركة "شجرة" للحلول المستدامة توقع 3 اتفاقيات توزيع مع شركات عالمية

(MENAFN
- Solarabic) وقعت شركة “شجرة” للحلول المستدامة، ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور أمير الهاشمي، ثلاث اتفاقيات توزيع إستراتيجية مع شركات عالمية هي: سولاكس (SOLAX)، وصن تيك (SUNTECH)، وجينكو سولار (Jinko Solar)، كلًا على حدة.
جاء توقيع الاتفاقيات على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل “WFES2025” المقامة في مركز “أدنيك” أبوظبي، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”.
تهدف الاتفاقيات لاعتماد شركة “شجرة” لحلول الطاقة كموزع إقليمي لمنتجات هذه الشركات في دول الخليج العربي وكذلك المنطقة عمومًا؛ إذ ستقوم بتوزيع ألواح شركة جينكو سولار وصن تيك، إلى حانب توزيع العواكس وأنظمة تخزين البطاريات التي تصنعها سولاكس باور.
يشار إلى أن “شجرة” للحلول المستدامة، تعمل على تسريع الوصول إلى منتجات الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة والمنتشرة بأمان، فئة ميجاواط. وكذلك، تحويل تقنيات الطاقة الشمسية لتحقيق رؤيتها العالمية، بحيث تلبي الطاقة الوفيرة والمتاحة من الشمس جميع احتياجاتنا من الطاقة، بأسعار معقولة.
كما أنها مزود لمنتجات وخدمات الطاقة المستدامة في الكويت والمنطقة. وتستهدف توسيع خدماتها عالميًا.
كما أن شركة شجرة للحلول المستدامة، عضو في عضو في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA). كما أنها تابعة لشركة الشجرة القابضة التي تأسست منذ أكثر من 40 عامًا لتطوير مجموعة متنوعة من الشركات والمحافظ الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط.
يشار أيضًا إلى أن شركة شجرة للحلول المستدامة تمثل عددًا من الشركات في دول الخليج العربي والمنطقة ككل.
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