ABC يمنح إروغلو جارمنت التركية تمويلًا بقيمة 18 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) قام بنك ABC بمنح شركة إروجلو جارمنت، التابعة لمجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، تمويلًا طويل الاجل، لمدة 7 سنوات، بقيمة 18 مليون دولار.
وبهذا التمويل تصل إجمالى مساهمة بنك ABC فى تمويل مجموعة شركات إروغلو جلوبال فى مصر إلى نحو 26.5 مليون دولار.
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ويهدف التمويل إلى دعم خطط التوسع بالمجموعة؛ حيث سيتم من خلاله المساهمة فى إنشاء مصنع جديد للملابس في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات نحو 40 مليون دولار.
والجدير بالذكر، أن مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية تستهدف توسعة أعمالها بمصر، بهدف جعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير منتجاتها.
ويمتلك بنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى، خاصةً بعد نجاح الإندماج الكامل، حيث يحرص على التوسع فى تمويل الشركات وتقديم خدمات مصرفية متميزة تعزز تنافسيته فى السوق، تنفيذاً لأهدافه الاستراتيجية فى دعم القطاعات المختلفة، لينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
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