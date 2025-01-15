ABC يمنح إروغلو جارمنت التركية تمويلًا بقيمة 18 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) قام بنك ABC بمنح شركة إروجلو جارمنت، التابعة لمجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية، تمويلًا طويل الاجل، لمدة 7 سنوات، بقيمة 18 مليون دولار.

وبهذا التمويل تصل إجمالى مساهمة بنك ABC فى تمويل مجموعة شركات إروغلو جلوبال فى مصر إلى نحو 26.5 مليون دولار.

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ويهدف التمويل إلى دعم خطط التوسع بالمجموعة؛ حيث سيتم من خلاله المساهمة فى إنشاء جديد للملابس في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات نحو 40 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أن مجموعة إروغلو جلوبال القابضة التركية تستهدف توسعة أعمالها بمصر، بهدف جعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير منتجاتها.

ويمتلك بنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى، خاصةً بعد نجاح الإندماج الكامل، حيث يحرص على التوسع فى تمويل الشركات وتقديم خدمات مصرفية متميزة تعزز تنافسيته فى السوق، تنفيذاً لأهدافه الاستراتيجية فى دعم القطاعات المختلفة، لينعكس إيجابيا على الاقتصاد.