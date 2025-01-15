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مؤسسة الضمان تطلق مبادرة إعلام رقمي ذو جودة لتوعية جمهورها

1/15/2025 5:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبادرة ريادية جديدة تحت عنوان "إعلام رقمي ذو جودة" تهدف إلى تقديم محتوى توعوي متنوع لجمهورها ضمن سلسلة لمحات رئيسة تتمثل في لمحة تأمينية ولمحة سيبرانية ولمحة إحصائية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن اللمحة التأمينية تهدف إلى تسليط الضوء على أهم المواضيع التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي بطريقة مبسطة وشاملة لتعزيز الوعي بحقوق المشتركين والمستفيدين، وشرح الأنظمة والخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
أما حول اللمحة السيبرانية، بينت المؤسسة أنها تهدف إلى تسليط الضوء على أهم التحذيرات السيبرانية والنصائح الأمنية لحماية بيانات المشتركين الشخصية، وضمان أمان تعاملاتهم الإلكترونية مع المؤسسة، وتشمل المبادرة تقديم معلومات حول كيفية تجنب الروابط المشبوهة وأهمية تحديث كلمات المرور، وتوعية الجمهور بمخاطر الهجمات الإلكترونية وأساليب التصيد، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأمان الإلكتروني لضمان تجربة رقمية آمنة وسلسة لجميع المشتركين.
وفيما يتعلق باللمحة الإحصائية، أشارت المؤسسة أنها تهدف إلى تقديم بيانات دقيقة وشاملة، مثل عدد المشتركين الفعّالين، توزعهم بين الفئات العمرية والجنسية، وعدد المستفيدين من المنافع التأمينية المختلفة، كما أنها تسلط الضوء على نسب النمو والإنجازات المحققة التي تعكس دور الضمان الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ودعت المؤسسة جمهورها إلى الاطلاع على هذه اللمحات باستمرار التي سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات قيّمة ومفيدة تسهم في توعيتهم بحقوقهم التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.









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