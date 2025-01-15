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هل يسبب العطس توقف القلب؟ إليك ما تحتاج معرفته!

1/15/2025 5:09:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد هذا السؤال من الأسئلة الشائعة التي يتم طرحها بشكل متكرر، وقد أثار جدلاً كبيرًا حول تأثير العطس على عضلة القلب. وفقًا للخبراء، ومنهم موقع "Medical News Today"، لا يتوقف القلب عن العمل عند العطس، ولكن يحدث بعض التغيرات المؤقتة في معدل ضرباته.


توضح جامعة أركنساس للعلوم الطبية أن العطس لا يؤثر سلبًا على الإشارات الكهربائية المسئولة عن تنظيم ضربات القلب. وعند العطس، قد ينخفض معدل ضربات القلب لفترة قصيرة نتيجة لتغير تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب. كما يساهم الضغط الذي يحدث في منطقة الصدر أثناء العطس في انخفاض ضربات القلب مؤقتًا.


على الرغم من هذه التغيرات، إلا أن القلب سريعًا ما يستعيد توازنه ويعود إلى عمله الطبيعي. لذا، لا داعي للقلق بشأن تأثير العطس على القلب بشكل عام.

الكونسلتو

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