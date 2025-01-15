إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، أن خدمة الباص المتنقل التي أطلقها البريد بداية الأسبوع الحالي لتقديم خدمات متنوعة عبر محطات مختلفة، تهدف إلى الوصول لجميع شرائح المجتمع.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الباص سيتنقل الفترة المقبلة إلى أماكن التجمعات والمهرجانات والاحتفالات وفي أي مناسبات أخرى تستدعي تقديم خدمات بريدية، ومواعيد تواجده تُحدد بشكل أسبوعي بناءً على الحاجة والكثافة السكانية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل محطتين متنقلتين.



وبين الداوود أن الباص المتنقل يتواجد حاليًا عند مبنى دائرة أراضي جنوب عمان لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بأقل عمولة للمواطنين، حيث إن عمولة البريد الأردني محددة من قبل البنك المركزي.



يشار إلى أن الخدمات التي يقدمها الباص المتنقل تتضمن: البريدية والمالية والبلاغات الشرعية والنظامية وبلاغات إزالة الشيوع والحوالات المالية وخدمة إصدار بطاقات البريد الأردني المتعددة العملات.