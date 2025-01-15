Wednesday, 15 January 2025 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة

1/15/2025 5:08:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، أن خدمة الباص المتنقل التي أطلقها البريد بداية الأسبوع الحالي لتقديم خدمات متنوعة عبر محطات مختلفة، تهدف إلى الوصول لجميع شرائح المجتمع.


وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الباص سيتنقل الفترة المقبلة إلى أماكن التجمعات والمهرجانات والاحتفالات وفي أي مناسبات أخرى تستدعي تقديم خدمات بريدية، ومواعيد تواجده تُحدد بشكل أسبوعي بناءً على الحاجة والكثافة السكانية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل محطتين متنقلتين.


وبين الداوود أن الباص المتنقل يتواجد حاليًا عند مبنى دائرة أراضي جنوب عمان لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بأقل عمولة للمواطنين، حيث إن عمولة البريد الأردني محددة من قبل البنك المركزي.


يشار إلى أن الخدمات التي يقدمها الباص المتنقل تتضمن: البريدية والمالية والبلاغات الشرعية والنظامية وبلاغات إزالة الشيوع والحوالات المالية وخدمة إصدار بطاقات البريد الأردني المتعددة العملات.

MENAFN15012025000208011052ID1109092445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث