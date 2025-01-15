هل حمية شوربة الملفوف فعلا حل سريع لفقدان الوزن؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تُعتبر حمية شوربة الملفوف واحدة من أشهر الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تناول شوربة الملفوف بشكل أساسي لمدة أسبوع، مع السماح بكمية محدودة من الأطعمة الأخرى.

ويعد مؤيدو هذا النظام بأنه يمكن فقدان ما يصل إلى 10 أرطال (4.5 كيلوغرامات) في 7 أيام، مما يجذب الكثيرين الذين يبحثون عن حلول سريعة لفقدان الوزن.



هل تساعد في فقدان الوزن؟

في حين أن هذه الحمية قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، إلا أنه لا توجد دراسات علمية تؤكد فعاليتها بشكل دائم. يعود فقدان الوزن السريع إلى انخفاض السعرات الحرارية بشكل كبير، ولكن هذه النتائج غالباً ما تكون مؤقتة، حيث يعود الوزن بمجرد التوقف عن الحمية. كما أن النظام يفتقر إلى التنوع الغذائي الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية، مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الأيض.



الفوائد المحتملة

على الرغم من القيود، قد توفر حمية شوربة الملفوف بعض الفوائد:

1 - تحسين مقاومة الأنسولين: دراسة صغيرة أظهرت أن الحميات المنخفضة السعرات قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين مؤقتًا.

2 - غنية بالألياف ومنخفضة السعرات: يساعد النظام على تحسين عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع.

3 - تكلفة منخفضة: تتميز الحمية بتكلفتها الاقتصادية مقارنة ببعض الأنظمة الغذائية الأخرى.



الخلاصة

حمية شوربة الملفوف قد تكون فعّالة لفقدان الوزن بشكل سريع، لكنها لا تضمن نتائج مستدامة.

يُنصح دائمًا بالتوازن الغذائي والتوجه إلى الأنظمة الغذائية المستدامة والطويلة المدى لتحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد.

الجزيرة