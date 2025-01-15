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128 طنا استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية في 2024

1/15/2025 3:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل حجم استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية خلال العام الماضي 2024، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع مستوردات عام 2023.
وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيانات حديثة عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، أن مستوردات السوق القطري من التمور الأردنية بمختلف أنواعها وأصنافها خلال العام الماضي، بلغت نحو 128 طنا، بنمو نسبته 6.6 بالمئة مقارنة بمستوردات العام 2023 البالغ حجمها 120 طنا، فيما بلغ حجمها نحو 110 أطنان في 2022، و 98 طنا في 2021.
وتسجل مستوردات قطر من التمور الأردنية، تناميا ملحوظا مع توسع الأسواق المحلية في البلاد، وازدياد الطلب على أصناف التمور التي يشتهر الأردن بإنتاجها وتسويقها، والتي بات يتميز بها كعلامة أردنية مسجلة تعكس مستوى عاليا من الجودة والنوعية المميزة.
ويدعم الارتفاع المستمر لمستوردات قطر من التمور الأردنية، بحسب عدد من التجار والمستوردين القطريين، قيام شركات استيراد وتصدير قطرية عديدة بزيادة معدلات كميات التمور التي يستوردها السوق القطري من الأردن لتلبية الطلب المصاحب لارتفاع أعداد المقيمين في البلاد، وتزايد أعداد الزوار والسياح.
وتستورد قطر جميع أصناف التمور الأردنية الرطبة والجافة، التي تحظى بتنافسية عالية في الأسواق القطرية، خاصة المجهول الذي يأتي في المرتبة الأولى لجودته العالية وأسعاره المعتدلة، ثم البرحي في المرتبة الثانية.
وتعد التمور من المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي ينتجها الأردن، وتشهد زراعة هذا المنتج اهتماما كبيرا وتوسعا، كما تشهد معدلات الإنتاج والتصدير نموا مستمرا.
وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز الوجهات الخارجية التي تستقبل إنتاج الأردن من التمور، حيث تستهلك هذه الأسواق معدلات كبيرة من هذا المنتج الغذائي الهام كل عام.









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