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روسيا تشحن 3.5 طنا من الذهب إلى إيران

1/15/2025 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن التجارة غير النفطية مع روسيا بلغت قيمتها 1.902 مليار دولار في الأشهر التسعة في الفترة من 20 مارس 2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وبينت الجمارك الإيرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الذهب الخام كان أهم سلعة تصديرية من روسيا إلى إيران في الشهور التسعة المذكورة بحجم 3.595 طن بقيمة 281 مليون دولار.


كذلك لفتت إلى أن منتج "الفلفل الحلو" تصدر قائمة المنتجات المصدرة من إيران إلى روسيا بزيادة كمية بنسبة 175%.
وذكرت الجمارك أن الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى روسيا سجلت 1.056 مليون طن بقيمة 803 ملايين دولار بزيادة نسبتها 14% مقارنة بالفترة المقابلة من 2023.


كذلك أشارت إلى أن واردات إيران من السلع الروسية بلغت 1.491 مليون طن بقيمة 1.099 مليار دولار.

RT

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