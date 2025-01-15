ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في أكثر من شهر، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وتوقعات باضطراب الإمدادات وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا لتصل إلى 77.62 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.
لكن السوق وجد الدعم اليوم الأربعاء، بعدما أشارت بيانات لمعهد البترول الأميركي إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ووسط توقعات باضطرابات في الإمدادات.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 104.1 مليون برميل يوميًا في 2025، انخفاضا من التقدير السابق البالغ 104.3 مليون برميل يوميا.
بترا
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