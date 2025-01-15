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ارتفاع أسعار النفط عالميا

1/15/2025 3:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في أكثر من شهر، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وتوقعات باضطراب الإمدادات وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا لتصل إلى 77.62 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.
لكن السوق وجد الدعم اليوم الأربعاء، بعدما أشارت بيانات لمعهد البترول الأميركي إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم ووسط توقعات باضطرابات في الإمدادات.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 104.1 مليون برميل يوميًا في 2025، انخفاضا من التقدير السابق البالغ 104.3 مليون برميل يوميا.
بترا









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