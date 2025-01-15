الاحتلال يواصل حصاره لقرية مردا شمال سلفيت

MENAFN - Palestine News ) سلفيت / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصارها لقرية مردا، شمال سلفيت، لليوم الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مدخلي القرية الرئيسيين، ومنع المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها بمركباتهم، إضافة لملاحقة كل من يحاول الخروج عبر الطرق الفرعية الترابية واحتجاز مركبته.

وتتعرض مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مداخلها الرئيسة والفرعية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.