الاحتلال يواصل حصاره لقرية مردا شمال سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصارها لقرية مردا، شمال سلفيت، لليوم الرابع على التوالي.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال واصلت إغلاق مدخلي القرية الرئيسيين، ومنع المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها بمركباتهم، إضافة لملاحقة كل من يحاول الخروج عبر الطرق الفرعية الترابية واحتجاز مركبته.
وتتعرض مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مداخلها الرئيسة والفرعية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.
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