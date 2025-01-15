إصابات خطيرة لجنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل أبيب -PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة جنديين من لواءين مختلفين بإصابات خطيرة، عندما انفجرت عبوة ناسفة، أسفل مركبة مدرعة عسكرية، في بلدة قباطية بالضفة الغربية.
كما أصيب جندي ثالث من قوات الاحتياط بإصابات طفيفة في نفس الحادث، بحسب“يديعوت أحرونوت”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة احياء فيها، وداهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، إن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على مخيم جنين في شمال الضفة .
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