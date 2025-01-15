إصابات خطيرة لجنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن إصابة جنديين من لواءين مختلفين بإصابات خطيرة، عندما انفجرت عبوة ناسفة، أسفل مركبة مدرعة عسكرية، في بلدة قباطية بالضفة الغربية.

كما أصيب جندي ثالث من قوات الاحتياط بإصابات طفيفة في نفس الحادث، بحسب“يديعوت أحرونوت”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في عدة احياء فيها، وداهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، إن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي نفذته طائرة إسرائيلية على مخيم جنين في شمال الضفة .



