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عاجل الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة

1/15/2025 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تبلغت طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان عن حريق شب في مستودع يحتوي على مستلزمات خشبية وبلاستيكية تستخدم للأفراح بمنطقة الرجيب في محافظة العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة وصلت إلى موقع الحريق بأقصى سرعة وعملت على اخماده والسيطرة عليه ومنع انتشاره لباقي الأماكن المجاورة، ولم يتم التعامل مع اي إصابات بالأرواح، هذا وتم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.








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