الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة مسجد عثمان.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها: حسن نواورة، وخليل نواورة، والأسير المحرر فادي الهريمي، ومنزل لعائلة حجازي في منطقة شارع الصف، وآخر لعائلة الكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
MENAFN15012025000208011052ID1109091461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.