Wednesday, 15 January 2025 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم مدينة بيت لحم

1/15/2025 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة مسجد عثمان.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها: حسن نواورة، وخليل نواورة، والأسير المحرر فادي الهريمي، ومنزل لعائلة حجازي في منطقة شارع الصف، وآخر لعائلة الكامل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا









MENAFN15012025000208011052ID1109091461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث