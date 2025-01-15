وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع الشرطة النسائية للسير القادم من جسر الأمير هاشم ، حيث نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وذلك بعد أن أدى الحادث لانقلاب أحد المركبات .
وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .
كما وقع حادث سير في منطقة الجفر بعد تدهور إحدى المركبات ، حيث نتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى
معان الحكومي .
MENAFN15012025000208011052ID1109091460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.