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وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية

1/15/2025 1:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع الشرطة النسائية للسير القادم من جسر الأمير هاشم ، حيث نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وذلك بعد أن أدى الحادث لانقلاب أحد المركبات .
وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .
كما وقع حادث سير في منطقة الجفر بعد تدهور إحدى المركبات ، حيث نتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي .








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