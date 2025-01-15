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العميد الهروط: 1229 شكوى وردت للجنة العليا للمسؤولية الطبية 50% منها فيها أخطاء طبية

1/15/2025 1:10:50 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية العميد الطبيب محمد الهروط ورود 1229 شكوى حول وجود أخطاء طبية منذ تأسيسها.
وقال الهروط اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه ثبت للجنة أن نحو 50% من الشكاوى التي وردت كان بها خطأ طبي أو عنصر من عناصر الأخطاء الطبية.
وأضاف أن اللجنة ليست صاحبة الاختصاص بالحكم على المتسببين بوقوع الأخطاء بل يقتصر دورها على إبداء الخبرة الفنية بالقضايا التي ترد إليها، وأن إصدار الحكم من اختصاص القضاء.
وأشار إلى أنه يتم تقاضي مبلغ 250 دينار بدل خدمات عند تقديم الشكوى حيث يتم تشكيل لجنة تخصصية للنظر بالقضية مكونة من اختصاصيين حسب مجال الشكوى.
وبيّن أن اللجنة تتشكل من 11 عضوا وهم 5 أطباء اختصاص لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات، 2 أطباء أسنان وكذلك نفس الخبرة، ومن صيدلاني وممرض وممثل عن المهن الصحية ومستشار وزير الصحة.
وكانت وردت استفسارات عبر "برنامج الوكيل"، حول قضايا الأخطاء الطبية وماهية مبلغ 250 دينارا الذي يتم تقاضيه عند تقديم شكوى بها خطأ طبي من قبل المتضررين.


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