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مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في معان

1/15/2025 12:15:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توجه الفريق الوزاري صباح الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى محافظة معان، لعقد جلسة مجلس الوزراء الشهرية.


وسيعرض مجلس الوزراء، المشاريع التنموية في المحافظات، التزاماً بما تعهدت به الحكومة منذ البدايات.


وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة ستنشر هذه المشاريع على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، بما في ذلك مدد التنفيذ والمخصصات الموضوعة لها.

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