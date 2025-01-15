مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم في معان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توجه الفريق الوزاري صباح الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى محافظة معان، لعقد جلسة مجلس الوزراء الشهرية.
وسيعرض مجلس الوزراء، المشاريع التنموية في المحافظات، التزاماً بما تعهدت به الحكومة منذ البدايات.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الحكومة ستنشر هذه المشاريع على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، بما في ذلك مدد التنفيذ والمخصصات الموضوعة لها.
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