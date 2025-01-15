الهدنة في غزة باتت وشيكة.. والوسطاء ينتظرون خرائط إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤولين عربيين، إن إسرائيل وحماس اتفقتا مبدئيًا على إطلاق سراح المحتجزين مساء الإثنين.



ووفقًا للمسؤولين، فإن إسرائيل وحماس تعملان منذ ذلك الحين لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.



ومن القضايا الرئيسية التي لم يتم الانتهاء منها تلك المتعلقة بالمعايير الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وما زال الوسطاء ينتظرون خريطة من إسرائيل توضح ذلك.



وتوقع المسؤولان أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الأربعاء أو الخميس في شكل بيان مشترك من الولايات المتحدة وقطر ومصر، التي كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس.



وفي ذات السياق، نقلت شبكة "أي بي سي نيوز" عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات بين حماس وإسرائيل قولهم إن الطرفين وافقا على العناصر الأساسية لصفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ولكن الجانبين يواصلان المفاوضات حول تفاصيل الاقتراح.



وحسبما نقلت الشبكة عن المسؤولين، فإن "الاختلافات البارزة يُنظر إليها على أنها طفيفة نسبيًا، ولكن من المتوقع أن تستمر المحادثات حتى يوم الأربعاء".



ووفقًا للمسؤولين، فإن العديد من البنود التي لا تزال قيد التسوية مرتبطة بنقاط الخلاف التي ظهرت في الماضي، مثل تشغيل معبر رفح والمخاوف الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بحركة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة.



وقال المسؤولون إنه من غير المرجح أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة التقدم في هذه المرحلة.