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أمريكا ترفع كوبا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب..وهافانا ترحب

1/15/2025 12:04:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرّر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الثلاثاء رفع كوبا عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بهدف "تشجيع" المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين"، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، في خطوة رحّبت بها هافانا.


وقال المسؤول الأميركي الكبير طالبًا عدم نشر اسمه إن هذا القرار المفاجئ وذا الطابع السياسي هو "بادرة حسن نية"، معربًا عن أمله في الإفراج عن هؤلاء المعتقلين قبل تنصيب دونالد ترامب الإثنين المقبل.


وما لبث أن أصبح قرار بايدن رسميًا إذ نشر البيت الأبيض مرسومًا رئاسيًا يتضمّن مفاعيله.


ويكنّ الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب عداء تاريخيًا شديدًا للسلطات الشيوعية الكوبية.


وسارعت هافانا إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".


وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور على منصة إكس إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الحصار لا يزال قائمًا"، في إشارة إلى الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض منذ 1962 على الجزيرة الشيوعية.


وأعلنت كوبا الثلاثاء عزمها على إطلاق سراح 553 شخصًا مسجونين لارتكابهم "جرائم مختلفة"، في خطوة تندرج في إطار مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والفاتيكان وتأتي بعد أن رفعت واشنطن اسمها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.


وقالت الخارجية الكوبية في بيان إنه "في الأيام الأولى من شهر يناير، أرسل الرئيس دياز كانيل رسالة إلى الحبر الأعظم أبلغه فيها بقراره منح الحرية لـ553 شخصًا عوقبوا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة على جرائم مختلفة".

سكاي نيوز عربية

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