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فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)

1/15/2025 12:04:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة التربية والتعليم فقدان التالية اسماؤهم لوظائفهم نظرا لتغيبهم عن العمل لاكثر من 10 ايام ووفقا لاحكام القانون .

وتاليا الأسماء :




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