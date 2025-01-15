الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بـ5 درجات مئوية الأربعاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى السبت.
الأربعاء والخميس، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية يوم الأربعاء. يسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة يوم الأربعاء، وشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الخميس.
ليلًا، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
الجمعة والسبت، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
ليلًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
أما يوم السبت، فيستمر الطقس باردًا نسبيًا نهارًا في معظم المناطق ومائلًا قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة."
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