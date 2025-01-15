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الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بـ5 درجات مئوية الأربعاء

1/15/2025 12:04:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات حالة الطقس حتى السبت.


الأربعاء والخميس، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية يوم الأربعاء. يسود طقس بارد نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة يوم الأربعاء، وشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الخميس.


ليلًا، يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق وباردًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


الجمعة والسبت، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة، مع بقاء الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


ليلًا، يكون الطقس باردًا بوجه عام مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما يوم السبت، فيستمر الطقس باردًا نسبيًا نهارًا في معظم المناطق ومائلًا قليلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة."

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