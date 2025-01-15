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التربية تنعى الطالبة غلا ضحية حادثة سيل الزرقاء

1/15/2025 12:04:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية الطالبة (غلا المشاقبة )التي وافتها المنية يوم الأحد اثر الحادث الاليم الذي تعرضت له في سيل الزرقاء .
وقالت التربية في نص النعي المنشور عبر فيسبوك :" ببالغ الحزن والأسى وقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء اللّٰه وقدره ، تنعى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية الطالبة (غلا المشاقبة )التي وافتها المنية يوم الاحد وتتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الطالبة سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهمنا وأهلها الصبر والسّلوان وأن يجعلها شفيعًا لوالدتها يوم القيامة "
وكان قد اعلن الامن العام الأحد الماضي اقدام شخص على رمي طفليه بسيل الزرقاء اثر خلافات عائلية ليتم العثور على جثتيمها لاحقا بحادثة هزت الشارع الاردني

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