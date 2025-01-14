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الشيخ خالد بن أحمد: مناسبة وطنية مهمة

1/14/2025 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وصادق‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬لتجسيد‭ ‬المكانة‭ ‬العالية‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬انجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة،‭ ‬وبالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لآفاق‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكتسبات‭ ‬الوطن‭.‬

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