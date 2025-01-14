الشيخ خالد بن أحمد: مناسبة وطنية مهمة

الشيخ خالد بن أحمد: مناسبة وطنية مهمة
التاريخ
1/14/2025 7:11:46 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة لتجسيد المكانة العالية الدبلوماسية البحرينية التي تحقق انجازات ونجاحات متواصلة في المجالات كافة، مثمنا الدور الرئيسي للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكافة منتسبي الوزارة، في دعم منجزات مملكة البحرين على المستويات كافة، وبالجهود الكبيرة في المضي بالدبلوماسية البحرينية لآفاق أرحب بما يعزز مكتسبات الوطن.
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