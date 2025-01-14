السفير الأردني: سياسة خارجية حكيمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬العدوان‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬البحريني‭ ‬بالإسهامات‭ ‬المشرفة‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬العريق‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والسلام،‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬الثقافات‭ ‬والأديان،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لتفاعلها‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬أمتها‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬وسعيها‭ ‬لإرساء‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬وتوثيق‭ ‬شراكتها‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬مما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬تبوء‭ ‬مكانة‭ ‬دولية‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بتمتعها‭ ‬بسمعة‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مميزة‭ ‬ورؤية‭ ‬طموحة،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشامة‭ ‬نموذجاً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬الحضاري‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬كنموذج‭ ‬في‭ ‬الأخوة‭ ‬والعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ووحدة‭ ‬المواقف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بحماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والتقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المُعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين‭ ‬المعظم‭.‬

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