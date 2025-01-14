السفير الأردني: سياسة خارجية حكيمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال السفير رامي وريكات العدوان سفير المملكة الاردنية الهاشمية عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين إن السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وزارة الخارجية قد حققت دورًا فعالاً على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأبرزت تميزها على الدوام كمثال في العمل الدبلوماسي الفاعل، انطلاقًا من قيم مملكة البحرين الإنسانية النبيلة في التسامح والتعاون.
وأشاد السفير العدوان بمناسبة اليوم الدبلوماسي البحريني بالإسهامات المشرفة للدبلوماسية البحرينية عبر تاريخها العريق في نشر قيم التسامح والسلام، ومد جسور التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم على قواعد متينة من الود والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، معبرا عن تقديره لتفاعلها البناء مع قضايا أمتها العربية والإسلامية، وسعيها لإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة، وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وتوثيق شراكتها الدولية في إطار احترام مبادئ الشرعية الدولية، مما مكنها من تبوء مكانة دولية رفيعة في المجتمع الدولي بتمتعها بسمعة إقليمية ودولية مميزة ورؤية طموحة، وحرص على أن تكون مسيرتها التنموية الشامة نموذجاً متقدماً في التطور الحضاري.
وأعرب السفير العدوان عن الاعتزاز بعمق العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين، وما تشهده من تقدم ونماء كنموذج في الأخوة والعمل العربي المشترك ووحدة المواقف السياسية في الالتزام بحماية الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وترسيخ الاستقرار والسلام والتقدم والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، في ظل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المُعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
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