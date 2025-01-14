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رئيس الـنواب: إنجازات إقليمية ودولية

1/14/2025 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وانجازات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬علاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬والصداقة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬،تحقيقا‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة،‭ ‬مهنئا‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

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