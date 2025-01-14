رئيس الـنواب: إنجازات إقليمية ودولية

رئيس الـنواب: إنجازات إقليمية ودولية
التاريخ
1/14/2025 7:11:45 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ثمن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، جهود وزارة الخارجية في تنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وما حققته الدبلوماسية البحرينية من نجاحات وانجازات إقليمية ودولية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم، وتعزيز أواصر علاقات الأخوة والصداقة بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في جميع أنحاء العالم ،تحقيقا لأمن واستقرار المملكة، مهنئا الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وكافة منتسبي الوزارة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
كلمات دالة
MENAFN14012025000055011008ID1109090882
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.