السفير محمد الغتم: دعم العلاقات مع دول العالم
التاريخ
1/14/2025 7:11:44 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشار السفير محمد بن علي الغتم، سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، إلى أن تخصيص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم ليوم الرابع عشر من شهر يناير من كل عام يوماً وطنياً للاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية، يأتي تأكيداً لدعم ومساندة القيادة الرشيدة للدور الوطني المتنامي في تطوير علاقات التعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات التي تعزز مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً بفضل الرؤى السامية والنهج السديد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، والمتابعة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في وضع وتنفيذ السياسات والخطط التي تسهم في توطيد العلاقات الثنائية مع الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم.
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