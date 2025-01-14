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السفير محمد الغتم: دعم العلاقات مع دول العالم

1/14/2025 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشار‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الغتم،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬ليوم‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬يوماً‭ ‬وطنياً‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬المتنامي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليمياً‭ ‬ودولياً‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬السامية‭ ‬والنهج‭ ‬السديد‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

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