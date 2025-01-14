Wednesday, 15 January 2025 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير البحرين في موسكو لـ((أخبار الخليج)): نهوض الدبلوماسية البحرينية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي

1/14/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد


أكد‭ ‬أحمد‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أن‭ ‬ركائز‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والتنمية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اهتداء‭ ‬بالمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الساعاتي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أسس‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬أداة‭ ‬ثقافية‭ ‬حضارية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التعايش‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬المملكة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬التعايش‭ ‬الديني‭ ‬بين‭ ‬المذاهب‭ ‬والأطياف‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬أصحبت‭ ‬البحرين‭ ‬ملتقى‭ ‬للأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬والتي‭ ‬تُوجت‭ ‬بزيارة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للبحرين،‭ ‬وافتتاح‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬كنيسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬وتجديد‭ ‬المعابد‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لحرية‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتحدث‭ ‬السفير‭ ‬الساعاتي‭ ‬عن‭ ‬ركيزة‭ ‬التنمية‭ ‬وتطبيق‭ ‬نهج‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وحققت‭ ‬المملكة‭ ‬قفزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الـ33‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬القمم‭ ‬العربية‭ ‬بشهادة‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬واستطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تدّشن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والقرارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬أمورًا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتنمية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمواطن‭ ‬العربي‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والأمور‭ ‬المعيشية‭.‬

وأشار‭ ‬الساعاتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للبحرين‭ ‬دورًا‭ ‬فعالا‭ ‬وحيويا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬التجارية‭ ‬وحماية‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14012025000055011008ID1109090876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث