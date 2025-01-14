سفير البحرين في موسكو لـ((أخبار الخليج)): نهوض الدبلوماسية البحرينية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬أحمد‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أن‭ ‬ركائز‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬السلم‭ ‬والتنمية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اهتداء‭ ‬بالمشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وقال‭ ‬الساعاتي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭: ‬إن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أسس‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬أداة‭ ‬ثقافية‭ ‬حضارية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التعايش‭ ‬وحوار‭ ‬الحضارات،‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬المملكة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬التعايش‭ ‬الديني‭ ‬بين‭ ‬المذاهب‭ ‬والأطياف‭ ‬المختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬أصحبت‭ ‬البحرين‭ ‬ملتقى‭ ‬للأديان‭ ‬والمذاهب‭ ‬والتي‭ ‬تُوجت‭ ‬بزيارة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للبحرين،‭ ‬وافتتاح‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬كنيسة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬وتجديد‭ ‬المعابد‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬تأكيد‭ ‬لحرية‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وتحدث‭ ‬السفير‭ ‬الساعاتي‭ ‬عن‭ ‬ركيزة‭ ‬التنمية‭ ‬وتطبيق‭ ‬نهج‭ ‬الانفتاح‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وحققت‭ ‬المملكة‭ ‬قفزات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الـ33‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬القمم‭ ‬العربية‭ ‬بشهادة‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬واستطاعت‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تدّشن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والقرارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬والتي‭ ‬تناولت‭ ‬أمورًا‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتنمية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمواطن‭ ‬العربي‭ ‬والصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والأمور‭ ‬المعيشية‭.‬

وأشار‭ ‬الساعاتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للبحرين‭ ‬دورًا‭ ‬فعالا‭ ‬وحيويا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬التجارية‭ ‬وحماية‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭.‬

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