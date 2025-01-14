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رئيس الوزراء العراقي في لندن لتعزيز التعاون الثنائي

1/14/2025 7:11:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استقبل‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الاولى‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والأمن‭ ‬ومكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وهي‭ ‬مسألة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إقليمي‭ ‬متوتر‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬وهدنة‭ ‬هشة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬القريبة‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭. ‬

ويجهد‭ ‬العراق،‭ ‬حليف‭ ‬طهران‭ ‬وشريك‭ ‬واشنطن‭ ‬الكبير،‭ ‬لإقامة‭ ‬توازن‭ ‬يحفظ‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬المعسكرين،‭ ‬مع‭ ‬محاولته‭ ‬تنويع‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬المجاورة‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬كذلك‭. ‬التقى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬حمله‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬تحالف‭ ‬أحزاب‭ ‬مؤيدة‭ ‬لإيران‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬صباحا،‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬استعراض‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسبل‭ ‬إقامة‭ ‬شراكة‭ ‬منتجة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭. ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬وفرص‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

وسيجري‭ ‬السوداني‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬وقال‭ ‬مكتبه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تفاهمات‭ ‬مهمة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬بريطانية‭ ‬سوف‭ ‬تعلن‭ ‬في‭ ‬الزيارة‮»‬‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‮»‬‭. ‬وستعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬شركات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬العملاقة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‮»‬‭. ‬وتحدث‭ ‬ستارمر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عصر‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والعراق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقّق‭ ‬منافع‭ ‬متبادلة،‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‮»‬‭. ‬وسيعلن‭ ‬رئيسا‭ ‬الوزراء‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭). ‬وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ستتضاعف‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬الماضية‭. ‬

وأوضح‭ ‬البيان‭ ‬البريطاني‭ ‬أنّ‭ ‬ستارمر‭ ‬والسوداني‭ ‬‮«‬سيباشران‭ ‬مناقشات‮»‬‭ ‬حول‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬عودة‭ ‬مهاجرين‮»‬‭ ‬تمّ‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر،‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬مكافحة‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬بمجرد‭ ‬إبرامه،‭ ‬سيضمن‭ ‬الاتفاق‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬بسرعة‭ ‬ترحيل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحقّ‭ ‬لهم‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬لندن‭ ‬صدرت‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭ ‬معدّات‭ ‬بقيمة‭ ‬66‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬79‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭) ‬‮«‬لتعزيز‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬وتفكيك‭ ‬عصابات‭ ‬تهريب‭ ‬البشر‮»‬‭. ‬وعلى‭ ‬خطى‭ ‬حكومات‭ ‬المحافظين‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬إلى‭ ‬السلطة،‭ ‬جعلت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمّال‭ ‬برئاسة‭ ‬ستارمر‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬النظامية،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيضا‭ ‬الشرعية‭ ‬منها،‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياتها‭. ‬

وتشمل‭ ‬المحادثات‭ ‬شقا‭ ‬أمنيا‭ ‬إذ‭ ‬تبدأ‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭ ‬الانسحاب‭ ‬التدريجي‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬شكل‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭ ‬ومشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬خصوصا‭. ‬وقال‭ ‬السوداني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬حول‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ (..) ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬او‭ ‬الترتيبات‭ ‬لإنهاء‭ ‬العلاقة،‭ ‬علاقة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ومهمة‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬سابقا‮»‬‭. ‬ويفتح‭ ‬انسحاب‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬شراكات‭ ‬ثنائية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬العراق‭. ‬

وفي‭ ‬أوضاع‭ ‬إقليمية‭ ‬متفجرة‭ ‬أجّجتها‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬نفذت‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬العراقية‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬بمسيرات‭ ‬وهجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬شتاء‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ضد‭ ‬جنود‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭. ‬ولتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬بدأ‭ ‬السوداني‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬الموجود‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمحاربة‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعراق،‭ ‬على‭ ‬المستشارين‭ ‬العسكريين‭ ‬الأجانب‭ ‬للتحالف‭ ‬أن‭ ‬يباشروا‭ ‬انسحابهم‭ ‬من‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الفدرالي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025‭. ‬أما‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الانسحاب‭ ‬فستبدأ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2026‭ ‬لقوات‭ ‬التحالف‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬

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