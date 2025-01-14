برشلونة يخسر خدمات مارتينيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

برشلونة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬مدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬إينييغو‭ ‬مارتينيس‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬عن‭ ‬الملاعب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أظهرت‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬وجود‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬الفخذ‭ ‬اليمنى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتعرض‭ ‬مارتينيس‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬أجبر‭ ‬المدافع‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬28‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬وحل‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭.‬

وخاض‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬مباراته‭ ‬الـ‭ ‬27‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الاساسية‭ ‬للبلاوغرانا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬أهميته‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬تركيبة‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭.‬

كما‭ ‬أنّ‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬لمارتينيس‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬برشلونة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭.‬

وافتتح‭ ‬مارتينيس‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬يونغ‭ ‬بويز‭ ‬السويسري‭ ‬والنجم‭ ‬الأحمر‭ ‬الصربي‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬