برشلونة يخسر خدمات مارتينيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
برشلونة – (أ ف ب): سيغيب مدافع برشلونة إينييغو مارتينيس نحو أربعة أسابيع عن الملاعب، بعد أن أظهرت الفحوص التي خضع لها وجود إصابة في عضلة الفخذ اليمنى، وفق ما أفاد الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني أمس الثلاثاء.
وتعرض مارتينيس للإصابة خلال الفوز الكاسح على ريال مدريد 5-2 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، حيث أجبر المدافع على الخروج في الدقيقة 28 في المباراة التي اقيمت في جدة، وحل بدلا منه الاوروغوياني رونالد أراوخو.
وخاض ابن الـ 33 عاما مباراته الـ 27 ضمن التشكيلة الاساسية للبلاوغرانا هذا الموسم، وهو ما يظهر أهميته المتنامية في تركيبة المدرب الألماني هانزي فليك.
كما أنّ اللقب الذي أحرزه العملاق الكاتالوني الأسبوع الماضي، كان الأول لمارتينيس منذ انضمامه في عام 2023 إلى برشلونة قادما من أتلتيك بلباو.
وافتتح مارتينيس رصيده التهديفي مع الفريق من خلال تسجيله في مرمى يونغ بويز السويسري والنجم الأحمر الصربي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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