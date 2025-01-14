مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تتعاون مع مجموعة الحارثي لإطلاق أولى فنادق فينيَت كوليكشن في جدة

MENAFN - Asdaf News) أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الحارثي لتطوير فندق ذا فينيو فينيَت كوليكشن كورنيش جدة. ويمثل التعاون مع مجموعة الحارثي، إحدى المجموعات السعودية البارزة، خطوة مهمة في قطاع الضيافة في جدة، حيث يلبي الطلب المتزايد على التجارب الفريدة والمميزة في المدينة النابضة بالحياة على البحر الأحمر.

يستعد الفندق لفتح أبوابه في أواخر عام 2025، ليقدم 193 غرفة فاخرة تطل على ساحل البحر الأحمر. ويعد موقعه الاستراتيجي على كورنيش جدة إضافة مميزة للوجهة في جدة، ويمنح الضيوف فرصة للاستمتاع بتجربة إقامة لا تُنسى، كما يعزز التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بدعم أهداف التنمية السياحية بما يواكب رؤية السعودية 2030.

ويشهد العقار الفندقي تجديداً شاملاً ليظهر في العام المقبل تحت اسم ذا فينيو فينيَت كوليكشن كورنيش جدة، حيث يجمع بين تاريخه العريق، الذي يعود لعام 1997، وبين لمسة عصرية أنيقة. يوفر الفندق تجربة إقامة فاخرة فريدة من نوعها، ويحتضن مجموعة متنوعة من المرافق المميزة، بما فيها صالة“دنيتي”، أول صالة حفلات زفاف بدون أعمدة في جدة، ومسابح داخلية وخارجية، وثلاثة مطاعم، ومركز أعمال متطور، و13 قاعة اجتماعات، و سبا ومركز للياقة البدنية، وصالون تجميل.