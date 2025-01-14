مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تتعاون مع مجموعة الحارثي لإطلاق أولى فنادق فينيَت كوليكشن في جدة

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الحارثي لتطوير فندق ذا فينيو فينيَت كوليكشن كورنيش جدة. ويمثل التعاون مع مجموعة الحارثي، إحدى المجموعات السعودية البارزة، خطوة مهمة في قطاع الضيافة في جدة، حيث يلبي الطلب المتزايد على التجارب الفريدة والمميزة في المدينة النابضة بالحياة على البحر الأحمر.
يستعد الفندق لفتح أبوابه في أواخر عام 2025، ليقدم 193 غرفة فاخرة تطل على ساحل البحر الأحمر. ويعد موقعه الاستراتيجي على كورنيش جدة إضافة مميزة للوجهة السياحية في جدة، ويمنح الضيوف فرصة للاستمتاع بتجربة إقامة لا تُنسى، كما يعزز التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بدعم أهداف التنمية السياحية بما يواكب رؤية السعودية 2030.
ويشهد العقار الفندقي تجديداً شاملاً ليظهر في العام المقبل تحت اسم ذا فينيو فينيَت كوليكشن كورنيش جدة، حيث يجمع بين تاريخه العريق، الذي يعود لعام 1997، وبين لمسة عصرية أنيقة. يوفر الفندق تجربة إقامة فاخرة فريدة من نوعها، ويحتضن مجموعة متنوعة من المرافق المميزة، بما فيها صالة“دنيتي”، أول صالة حفلات زفاف بدون أعمدة في جدة، ومسابح داخلية وخارجية، وثلاثة مطاعم، ومركز أعمال متطور، و13 قاعة اجتماعات، و سبا ومركز للياقة البدنية، وصالون تجميل.
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