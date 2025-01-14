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بلينكن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

1/14/2025 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الأمر يتوقف على حماس لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاقتراح النهائي على الطاولة في المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر.


وقال بلينكن في واشنطن، خلال خطاب في مركز أبحاث المجلس الأطلسي إن "الكرة الآن في ملعب حماس. إذا قبلت حماس، فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ".

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