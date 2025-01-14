بلينكن: الكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الأمر يتوقف على حماس لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الاقتراح النهائي على الطاولة في المحادثات غير المباشرة الجارية في قطر.
وقال بلينكن في واشنطن، خلال خطاب في مركز أبحاث المجلس الأطلسي إن "الكرة الآن في ملعب حماس. إذا قبلت حماس، فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ".
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