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نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن الصفقة

1/14/2025 3:13:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات أمنية عاجلة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن صفقة غزة.
وأعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.








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