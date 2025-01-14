نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن الصفقة

نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية عاجلة بشأن الصفقة
التاريخ
1/14/2025 3:13:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات أمنية عاجلة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن صفقة
غزة.
وأعلنت قطر أن إسرائيل وحماس وصلتا إلى "أقرب نقطة"، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
MENAFN14012025000208011052ID1109090374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.