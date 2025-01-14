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إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان

1/14/2025 3:13:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن "اتفاق غزة مغاير عن اتفاق لبنان حيث لن يسمح للجيش بحرية الحركة في غزة.

وبينت انه ينص على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين فور بدء وقف إطلاق النار".

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