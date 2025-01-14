إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان

إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان
التاريخ
1/14/2025 3:13:09 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن "اتفاق غزة مغاير عن اتفاق لبنان حيث لن يسمح للجيش بحرية الحركة في غزة.
وبينت انه ينص على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين فور بدء وقف إطلاق النار".
MENAFN14012025000208011052ID1109090373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.