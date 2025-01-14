راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بينت دراسة لمركز راصد لمراقبة أداء الحكومي، حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، أن قرارات الحكومة في محور التنمية والخدمات هي الأعلى بنسبة 25 بالمئة من مجموعة القرارات التي اتخذتها وبلغت 153 قرارا.



وجاءت قرارات الحكومة في محور تحديث القطاع العام بحسب نتائج الدراسة التي اعلنها راصد اليوم الثلاثاء، بنسبة 22بالمئة في المركز الثاني، تلاه محور التحديث الاقتصادي بنسبة 20بالمئة، ومحور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9بالمئة، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7بالمئة، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5بالمئة، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4بالمئة، والقرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي بنسبة 3بالمئة.



وبحسب التقرير، تتبع فريق راصد العمل الميداني لرئيس الوزراء، إذ بلغ تعداد الجولات الميدانية لرئيس الوزراء 16 جولة شملت 8 محافظات، إضافة للبادية الشمالية والوسطى.



وشملت زيارات الرئيس ضمن الجولات الميدانية بحسب التقرير، 47 مرفقًا، منها 10 مدارس، و9 مستشفيات أو مراكز صحية، و7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، و4 جمعيات، و4 أندية ومراكز شبابية، ودارين للحماية الاجتماعية، ومرافق، وسياحة وترفيهية وبيئية، وجامعة حكومية.



وأظهر التقرير أن 17 جولة لرئيس الوزراء ارتبطت بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة بتعزيز الريادة والإبداع، فيما ارتبطت 6 زيارات بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة.



وعمل فريق الرصد على ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تبين أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة مرتبطة بتعزيز الريادة والإبداع، و6 زيارات مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة، فيما شملت بحسب تحليل القطاعات 18 قطاعاً مختلفاً أبرزها القطاع الصحي بـ 9 زيارات، والتعليمي بـ 7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المحلية.



وحظيت مكونات خطة تحديث القطاع العام باهتمام كبير خلال الجولات الميدانية منها 20 زيارة للمرافق المعنية بالخدمات الحكومية، و6 زيارات متعلقة بتطوير الإجراءات والرقمنة، إضافة إلى 3 زيارات للمرافق المتعلقة بتعزيز عمليات رسم السياسات.



وتضمن تقرير راصد استطلاعاً لآراء النواب في المجلس العشرين حول أداء الحكومة خلال 100 يوم من تشكيلها.



وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 66 بالمئة من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال 100 يوم من تشكيلها.



كما شملت الدراسة نتائج استطلاع لآراء أحزاب سياسية حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها، أظهرت أن 53 من الأحزاب ترى أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها.