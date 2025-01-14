Tuesday, 14 January 2025 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الفرنسي يزور لبنان الجمعة

1/14/2025 3:13:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان، الجمعة، على ما أعلن البلدان الثلاثاء، في أول زيارة لرئيس دولة إلى بيروت منذ وصول جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة.
وتعد فرنسا من أبرز داعمي للبنان، وكانت في عداد 5 دول عملت منذ العام الماضي على الدفع باتجاه انتخاب رئيس للبلاد، كما تشرف مع الولايات المتحدة على تنفيذ اتفاق لوقف لإطلاق النار في الحرب بين لبنان وإسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون بحث مع السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو "الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى لبنان يوم الجمعة المقبل".
وفي وقت لاحق، أكد الإليزيه موعد الزيارة، مشيرا في بيان إلى أن ماكرون سيجدد خلالها تمنياته "تشكيل حكومة قوية في أقرب وقت ممكن، قادرة على توحيد لبنان بجميع تنوعاته، من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش البلاد".








MENAFN14012025000208011052ID1109090369

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث