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فرق الإطفاء في لوس أنجلوس تتأهب لعودة الرياح الشديدة

1/14/2025 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعد رجال الإطفاء في لوس أنجلوس، الثلاثاء، لعودة رياح شديدة قد تؤجج مجددا حريقي غابات أوديا بحياة 24 شخصا وتسببا في حريق الأرض.
وتتوقع خدمة الطقس الوطنية أن تشهد مناطق كبيرة من لوس أنجلوس ومقاطعة فينتورا زوابع تصل سرعة الريح فيها إلى ما بين 80 و110 كيلومترات في الساعة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء مع اشتداد رياح سانتا آنا الخطيرة بعد هدوء نسبي لأيام قليلة.
وأثار تحذير باللون الأحمر أصدرته خدمة الطقس الوطنية والذي يشير إلى "وضع شديد الخطورة" مخاوف من احتمال اشتعال حرائق جديدة واستعار الحالية.
وقالت كريستين كرولي مديرة إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس للسكان المحليين "لا يمكن أن يكون هناك أسوأ من هذا الوضع. لسنا في مأمن".
وتأهُبا للريح، كافح أكثر من 8500 فرد إطفاء أكبر حريقي غابات مستعرين من الجو والأرض، بهدف منع توسعهما حتى صباح غد.
ونشرت السلطات أمس الإثنين طواقم إطفاء في المناطق المعرضة للخطر في جنوب كاليفورنيا.
وشب حريقا باليساديس وإيتون على الجانبين الغربي والشرقي لمدينة لوس أنجلوس وسط ريح شديدة الأسبوع الماضي، لكن أطقم الإطفاء أحرزت تقدما في السيطرة عليهما منذ مطلع هذا الأسبوع.
وقالت السلطات في لوس أنجلوس إن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي، وإن العدد مرشح للزيادة إذ تقوم أطقم الإنقاذ بتفتيش المنازل في الأحياء المتضررة.
وأدت حرائق الغابات إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 12 ألف مبنى، وتحويل أحياء بأكملها إلى رماد مشتعل وأكوام من الأنقاض، مما ترك مشهدا كارثيا.








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