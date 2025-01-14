مقتل شخص طعنًا في الكرك
التاريخ
1/14/2025 3:13:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية
اقدم احد الاشخاص على طعن شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك اثر خلافات سابقة مما ادى لوفاته وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه بوشر التحقيق والبحث عن القاتل.
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