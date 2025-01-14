مقتل شخص طعنًا في الكرك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مجدي الباطية

اقدم احد الاشخاص على طعن شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك اثر خلافات سابقة مما ادى لوفاته وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه بوشر التحقيق والبحث عن القاتل.