مباحثات سعودية - يابانية في مجال الطاقة
التاريخ
1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل وزير
الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار.
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