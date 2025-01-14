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مباحثات سعودية - يابانية في مجال الطاقة

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال الطاقة، وأكدا أهمية العمل المشترك في تحولات الطاقة، كما رحبا بالتقدم المحرز ضمن مبادرة منار.

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