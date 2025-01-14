رفع الوعي البيئي في المدارس

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة ((أجيال المستقبل)) عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة إكس؛ لنشر الوعي البيئي في المدارس، من خلال ترسيخ السلوكيات البيئية المستدامة، التي تُعزّز الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك عبر الأنشطة اليومية للطلاب، والمعلمين، داخل وخارج المدارس.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط الطلاب، وتعزيز السلوكيات السليمة التي تعمل على حماية البيئة والاهتمام بها، وذلك من خلال التعاون بين الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور؛ لنشر وتشجيع ثقافة العمل من أجل البيئة، والمحافظة عليها، كما تسعى الحملة إلى غرس الاهتمام بالبيئة لدى الطلاب، داخل وخارج أسوار المدارس، وتحفيزهم إلى اتباع السلوكيات المستدامة في حياتهم اليومية.
وأكدت أن أولياء أمور الطلاب، والمعلمين؛ يشكّلون عنصرًا محوريًا في إنجاح هذه الحملة، حيث سيتم إشراكهم في مختلف أنشطتها البيئية؛ للإسهام في تحقيق أهدافها، مثمّنة الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التعليم، في نشر الوعي البيئي وسط الطلاب، من خلال تضمين المواضيع البيئية في المناهج والمقررات، إلى جانب توفير الأنشطة، والبرامج، والفعاليات المختلفة، التي تعزّز السلوكيات البيئية؛ مما يمثّل داعمًا كبيرًا لإنجاح الحملة، وتحقيق مستهدفاتها.
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