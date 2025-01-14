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رفع الوعي البيئي في المدارس

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة ((أجيال المستقبل)) عبر حساب مبادرة التوعية البيئية على منصة إكس؛ لنشر الوعي البيئي في المدارس، من خلال ترسيخ السلوكيات البيئية المستدامة، التي تُعزّز الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك عبر الأنشطة اليومية للطلاب، والمعلمين، داخل وخارج المدارس.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط الطلاب، وتعزيز السلوكيات السليمة التي تعمل على حماية البيئة والاهتمام بها، وذلك من خلال التعاون بين الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور؛ لنشر وتشجيع ثقافة العمل من أجل البيئة، والمحافظة عليها، كما تسعى الحملة إلى غرس الاهتمام بالبيئة لدى الطلاب، داخل وخارج أسوار المدارس، وتحفيزهم إلى اتباع السلوكيات المستدامة في حياتهم اليومية.
وأكدت أن أولياء أمور الطلاب، والمعلمين؛ يشكّلون عنصرًا محوريًا في إنجاح هذه الحملة، حيث سيتم إشراكهم في مختلف أنشطتها البيئية؛ للإسهام في تحقيق أهدافها، مثمّنة الدور الكبير الذي تلعبه وزارة التعليم، في نشر الوعي البيئي وسط الطلاب، من خلال تضمين المواضيع البيئية في المناهج والمقررات، إلى جانب توفير الأنشطة، والبرامج، والفعاليات المختلفة، التي تعزّز السلوكيات البيئية؛ مما يمثّل داعمًا كبيرًا لإنجاح الحملة، وتحقيق مستهدفاتها.

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