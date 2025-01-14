اعلام فلسطيني: حدث امني خطير لقوات الاحتلال شمالي القطاع
التاريخ
1/14/2025 10:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت وسائل اعلام فلسطينية ، عصر الثلاثاء، وقوع حدث امني خطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي شمالي قطاع غزة
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