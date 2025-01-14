توضيح صادر عن وزارة العمل حول ما نُشر في بعض وسائل الاعلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت وزارة العمل ان لديها تصحيح معلومات حول خبر نشر في بعض وسائل الإعلام من اجتماع لجنة العمل النيابية.



المعلومة الأولى :

عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اليوم 300 تصريح والصحيح 300 ألف تصريح ساري المفعول.

المعلومة الثانية:

أبناء الأردنيات معفيين من رسوم تصاريح العمل والصحيح...أبناء الأردنيات معفيين من إصدار تصريح العمل اي غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.

المعلومة الثالثة:

أبناء قطاع غزة معفيين من رسوم تصريح العمل...والصحيح معفيين من رسوم تصريح العمل بالمهن المسموح العمل لهم بها.