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توضيح صادر عن وزارة العمل حول ما نُشر في بعض وسائل الاعلام

1/14/2025 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت وزارة العمل ان لديها تصحيح معلومات حول خبر نشر في بعض وسائل الإعلام من اجتماع لجنة العمل النيابية.


المعلومة الأولى :
عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اليوم 300 تصريح والصحيح 300 ألف تصريح ساري المفعول.
المعلومة الثانية:
أبناء الأردنيات معفيين من رسوم تصاريح العمل والصحيح...أبناء الأردنيات معفيين من إصدار تصريح العمل اي غير مطلوب منهم إصدار تصريح عمل.
المعلومة الثالثة:
أبناء قطاع غزة معفيين من رسوم تصريح العمل...والصحيح معفيين من رسوم تصريح العمل بالمهن المسموح العمل لهم بها.

MENAFN14012025000208011052ID1109089306

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