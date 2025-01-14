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الملك يبحث مع مبعوث ترامب جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

1/14/2025 10:11:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.








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