الملك يبحث مع مبعوث ترامب جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الملك يبحث مع مبعوث ترامب جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
1/14/2025 10:11:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب
للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
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